Meno Emirati | più Cina Così le sanzioni fanno sloggiare Mosca

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un pezzo di finanza russa saluta, forse per sempre, una delle terre più ricche del globo, il Golfo, per rivolgere le sue attenzioni al Dragone. Succede con Sberbank, la principale banca di Stato dell’ex Urss, alle prese con non pochi guai in casa. A cominciare dal deprezzamento del rublo imputabile, come raccontato da Formiche.net, dai primi segni di cedimento dell’export di petrolio e gas. Ma anche sulla spinta delleche stanno erodendo i patrimoni degli istituti russi, facendo venirel’ossigeno. E, Sberbank è costretta a fare fagotto e chiudere il suo ufficio negliArabi Uniti, come ha espressamente chiarito il numero due della banca, Alexander Vedyakhin. “Sfortunatamente, stiamo affrontando gravi restrizioni ee il nostro ufficio presso Abu Dhabi deve ...