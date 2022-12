(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dietrofront, errori macroscopici, veti da Bruxelles, norme che colpiscono al cuore la popolazione esasperando la diffusione della povertà nel Paese. E ancora: oblio in materia ambientale e perfino sulla salute, come nel caso dei mancati finanziamenti al Piano oncologico nazionale. La primadell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni passerà alla storia come una delle peggiori leggi finanziarie di sempre. Sicuramente la più contestata. Il Governo salva trivelle e nucleare ma dimentica le politiche Green e l’ambiente L’ultima polemica esplosa alla vigilia del voto di fiducia sullaa Palazzo Madama ha riguardato i fondi saltati per il Piano oncologico nazionale che erano stati promessi dalla premier Meloni e dal ministro Schifina. Ma a fare infuriare ci sono anche i progetti scarni o del tutto assenti sulle politiche green, più volte ...

LA NOTIZIA

...a Messi che sblocca una partita abbastanza chiusa) anche se convince poco per via di una... Superata la fase a gironi, può partire la grande scalatal'Olimpo , scalata che parte contro l'...... ma il futuro èl'azzeramento progressivo del limite di età. Quindi si potrà andare in ... Quanto ai rilievi della Ragioneria alla, 'rispetto agli ultimi 5 anni - osserva il sottosegretario ... La Manovra verso l'approvazione definitiva Zero politiche Green e nessuna attenzione all'ambiente: ancora una volta la Manovra del Governo Meloni si dimostra inadeguata.Manovra, è il giorno del dibattito in Senato sulla Legge di Bilancio. Le opposizioni all'attacco delle scelte del Governo Meloni.