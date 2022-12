Iran | 17enne ucciso dalla polizia | era a bordo di un' auto e stava tornando a casa

Il Fatto Quotidiano

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso dagli agenti di polizia iraniani mentre stava tornando a casa ad Ardaq, nella provincia di Qazvin nell'auto di un amico: una pattuglia li ha inseguiti ma si è ..., unè stato ucciso dalla polizia mentre stava tornando a casa ad Ardaq, nella provincia di Qazvin. Il ragazzo era a bordo dell'auto di un amico. Una pattuglia ha inseguito i due ma, quando ... Iran, 17enne ucciso da spari della polizia. Manifestanti denunciano: “Abusi sessuali durante gli… Continuano gli orrori in Iran. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso dagli agenti di polizia iraniani mentre stava tornando a casa ad Ardaq, nella provincia di Qazvin nell'auto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...