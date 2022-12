Il Qatar non dimentica l’impresa di Messi | la sua camera sarà un museo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Leoè stato protagonista indiscusse dei Mondiali di calcio del2022, terminati 10 giorni fa col successo dell’Argentina nella finalissima contro la Francia vinta ai calci di rigore. Un successo strepitoso per l’Albiceleste ed il suo capitano, che ha finalmente conquistato l’unico trofeo che gli mancava. Il capitano dell’Argentina , 35 anni, ha portato il suo paese al terzo titolo in Medio Oriente, il primo Coppa del Mondo dal 1986. Oltre al trofeo,ha anche portato a casa il premio di Giocatore del Torneo per la sua prestazione. Lad’hotel didiventa unSecondo il giornalista Achraf Ben Ayad , l’ appartamento della leggenda del Barcellona all’Università deldiventerà un “piccolo”. Darà ai fan un’idea di ...

Tuttosport

La Juve cercherà di fare un tentativo per convincere il francese, protagonista ai Mondiali in, con la consapevolezza che l'offertapotrà sfiorare quelle che arrivano dalla Premier League. ...Ai Mondiali, in, con la maglia della Nazionale canadese,è riuscito ad andare a segno nelle tre partite disputate, durante la fase a gironi. E' così rimasto a secco nei match contro Belgio, ... Conte e la ripresa della Premier dopo il Qatar: "Non sono contento, sono passati solo otto giorni" Juan Cuadrado nel mirino dei tifosi della Juventus: il calciatore colombiano, alle prese con un infortunio, pubblica foto e video sui social della ...La nuova Juve riparte da Massimiliano Allegri, punto fermo nella guida tecnica e non solo. Almeno fino a giugno. Nei prossimi mesi, all’allenatore livornese spetterà anche il compito, insieme a Federi ...