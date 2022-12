Il PSV saluta Gakpo | una macchina da gol pronta per il Liverpool

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Codysbarca aper dimostrare il suo valore in Premier League, dopo i record raggiunti in Eredivisie con il PSV Eindhoven Codysarà un nuovo calciatore del, una delle migliori squadre della Premier League. La notizia, arrivata nella serata di lunedì 26 dicembre, assomiglia a un fulmine a ciel sereno. Non è che non ci si aspettasse un salto in alto per l’olandese, anzi, ma perché su di lui sembrava aver messo le mani il Manchester United, per via della stima che ha nei suoi confronti Erik Ten Hag. È stato invece ilad aggiudicarsi il talento classe 1999, che in Eredivisie ha ampiamente dimostrato di meritare un salto in alto del genere. La scelta della squadra di Klopp di investire peruna cifra vicina ai 50 milioni (bonus compresi) ...

