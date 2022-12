Gennaio bollente | 60 gare in un mese per i club di A

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Serie A partite– Quello che sta per cominciare sarà uncaldissimo per idi Serie A. Tra le sfide valide per il massimo campionato italiano, la finale della Supercoppa italiana e i match validi per la Coppa Italia (tutti gli ottavi di finale e un quarto di finale), le squadre scenderanno L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

... ecco che la Serie A è pronta a ripartire e lo farà il prossimo 4. La ripartenza sarà davvero eccezionale con un big match subito, quello tra Napoli e Inter. A Radio Crc è ...Il tema del carcere diventain questi giorni di festa. Dopo i tagli previsti in manovra per la giustizia e gli 82 ... "È crudele costringere dal primole 700 persone, che da oltre un ... Gennaio bollente: 60 gare in un mese per i club di Serie A Roberto Bolle torna in tv il nuovo anno 2023 in onda su Rai 1 in prima serata il 1° gennaio con lo show che verrà condotto ...Roberto Bolle inaugura il nuovo anno con la sesta edizione di Danza con me. Ad affiancarlo quest'anno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. L'étoile ...