(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tra il 2020 e il 2021 arrivò in Italia l'antidoto al virus. Pechino toglie restrizioni e quarantena: ripartono i contagi. Malpensa riattiva i tamponi (su base volontaria) per chi ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il risultato è che bisogna attendereper una mammografia , e circa un anno per una tac , o un intervento ortopedico. E così medici e pazienti scappano nel privato. La spesa sostenuta di ...... quasi 200 milioni di euro l'anno pere sei mesi, a partire dal 1° gennaio 2023. L'anno degli unicorni Il 2022 è stato anche caratterizzato dalla nascita di un unicorno italiano: Satispay . ... Due anni fa il V-Day. I primi vaccini, le code e la rinascita. Ma la Cina fa paura - Esteri Inizia il conto alla rovescia, aspettando il 2023, e anche Cetara si prepara a salutare il Nuovo Anno con l’VIII edizione di “Capodanno Cetara Reload”, per vivere una notte di San Silvestro indimentic ...L’età per sfruttare la pensione anticipata Opzione Donna, è ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni. Cosicché una lavoratrice con tre figli, potrà andare in pensione all’età ...