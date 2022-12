Che il signore lo consoli Papa Francesco | la preghiera per Benedetto

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Voglio chiedere unaspeciale per ilEmerito, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa, ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo alche loe lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine". Cosìnell'udienza generale di oggi nell'Aula Paolo VI.

