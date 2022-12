Tiscali Notizie

Appare fiacca Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,1%. Frena Saipem ( - 0,5%), colpita da prese di beneficio dopo il balzo della vigilia, mentre ...Sosta sulla parità ladi, con il FTSE MIB che si attesta a 23.830 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All - Share , che continua la seduta a 25.843 punti, sui livelli ... Borsa: Milano fiacca (-0,1%), realizzi su Saipem, bene Inwit Borsa di Milano oggi 27 dicembre: Il Ftse Mib chiude vicino alla parità, perdendo lo 0,09% a 23.855,86 punti. Le altre Borse europee sono positive. A livello globale preoccupa molto la Cina, in cui co ...Apertura in rialzo stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione dello 0,29% a 10'835,77 punti, mentre il listino allargato SPI dello 0,10% a ...