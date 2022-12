SuperEnalotto | centrato un ' 5' in Toscana | vinti oltre 21mila euro - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La vincita è avvenuta in via Borgo di Tressa 673 a Monteroni D'Arbia. Il jackpot sale a 335,7 milioni di ...La Sicilia colpisce ancora al. Nel concorso del 24 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due '5' del valore di 21.026,96 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata nel bar di via ... SuperEnalotto: centrato un 5 da 21mila euro La fortuna torna a baciare l'Umbria con il Superenalotto . Nel concorso di sabato 24 dicembre è stato infatti centrato un " 5 ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...