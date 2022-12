Sprint finale sulla Manovra Testo blindato al Senato per il via libera

(Di martedì 27 dicembre 2022) La legge di bilancio all'ultimo miglio: oggi approda inper la seconda lettura dopo il viadella Camera. L'inizio dei lavori è fissato alle ore 14. Il governo porrà la fiducia. L'esame, infatti, avverrà senza modifiche visti i tempi stretti. Ildeve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. L'ok definitivo dovrebbe arrivare giovedì 29. La Camera il 24 dicembre all'alba, dopo una maratona notturna in aula, ha approvato la primadel governo guidato da Giorgia Meloni. La sessione è stata influenzata dalla ristrettezza dei tempi, conseguenza del voto per le politiche avvenuto a fine settembre, con il governo che si è formato quando solitamente la discussionefinanziaria è già avviata in Parlamento. Nonostante le poche ...

RaiNews

Dopo la maratona della Camera, che ha portato all'approvazione della legge di Bilancio all'alba della vigilia di Natale, la Manovra da 35 miliardi per il 2023 passa alla prova del Senato per il via ... La Manovra arriva al Senato: esame "blindato" e sprint finale per evitare l'esercizio provvisorio Domani ultimo coupon per votare, la preferenza deve arrivare entro il 3 gennaio. Quello ritenuto il migliore dai lettori sarà premiato dall'arcivescovo Zuppi ...La prima convocazione è prevista il 27 dicembre alle ore 14 con l'invio del testo alle commissioni. L'impegno del governo è di chiudere la partita entro fine anno ...