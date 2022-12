Pavarese | “Cresciuto col mito di Juliano | peccato per le incomprensioni con lui”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 27 dicembre 2022) Gigiritiene di essercoldi Antonioed è rammaricato per leavute con lui Gigi, direttore sportivo ex Napoli, si è soffermato sul momento azzurro. Ai microfoni di “Un calcio alla radio”, sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, l’ex ds afferma: “Di Lorenzo capitano? Lunga vita a Di Lorenzo. Incarna perfettamente i grandi capitani del Napoli e grandi giocatori. Preoccupato per la ripresa? No, sono incuriosito. Leggo tabelle e tabelline, rimonte e remuntade, senza tener conto del Napoli, danno tutti per scontato il Napoli, sembra che solo il Napoli debba perdere punti. Mai come questo momento, la società debba fare scudo alla squadra”.ha poi proseguito: “Sonocon il ...