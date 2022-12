Nizza | Favre | “Ramsey non è ancora rientrato | difficile per lui digerire il Mondiale”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il tecnico del, Lucien, ha parlato del mancato ritorno in Costa Azzurra del centrocampista Aaron. Queste le parole dell’allentore sul gallese, in conferenza stampa pre turno infrasettimanale di Ligue 1: “Aaron non èqui con noi, credo sia statoper luiil deludentecon il Galles. Non hoparlato con lui, si sta prendendo un momento per sè con l’obbiettivo di rientrare al meglio”. SportFace.

TUTTO mercato WEB

Due giorni prima del match contro il Lens valido per la 16esima giornata di Ligue 1, l'allenatore del, Lucien, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche l'argomento Aaron Ramsey . ...Difficile, tuttavia, vedere in campo contro ili vari Bentancur, Richarlison e Davies, tutti ... Per quanto riguarda la squadra di Lucien, la scorsa settimana è stata battuta nettamente dall'... Ramsey non è ancora rientrato a Nizza, Favre: "Mondiale difficile da digerire per lui" Le dichiarazioni del tecnico del Nizza, Favre, in conferenza stampa. Parla di Ramsey, mai tornato in squadra dopo il Mondiale ...Era arrivato al Nizza con una cifra importante e la considerazione di Christophe Galtier, passato poi al Paris Saint Germain. Adesso Andy Delort è davanti ad un bivio ovvero partire o restare (ma part ...