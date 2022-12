Moggi torna su Calciopoli | «Colpevole per cose che hanno fatto altri»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Lucianoa parlare ancora una volta di: le dichiarazioni all’Assemblea degli Azionisti della Juventus Lucianoha preso la parola all’Assemblea degli Azionisti della Juventus,ndo ad affrontare nuovamente il tema. LE PAROLE – «È un epiteto dato alla Juventus ‘Vince perché ruba’, ma non è vero perché ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Forse cirubato qualcosa a noi, nel diluvio di Perugia. Ce lerubati l’anno dopo, quando la Roma vinceva il campionato e il presidente cambiò le regole in corsa facendo giocare Nakata a Torino e decise la partita facendo un gol. Vi dico poi per i passaporti: si canta fratelli d’Italia, poi il team manager ha falsificato il passaporto ...

