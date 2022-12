Malore improvviso in casa | Marta muore a 20 anni sotto gli occhi dei genitori

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Terribile notizia in Piemonte.Allegra è morta per unin provincia di Novara, precisamente nel comune di Briga Novarese. Improvvisamente la ragazza, che aveva solamente 20, ha accusato un malessere che non le ha lasciato via di scampo. Ha subito manifestato problemi di salute davanti ai suoi, che preoccupati hanno immediatamente contattato il 118 giunto prontamente sul posto. Ma nonostante gli sforzi di medici e infermieri il suo decesso è stato inevitabile.Allegra è così morta per un, senza che nulla facesse presagire tutto questo. La madre e il padre sono ovviamente rimasti sconvolti da un dramma, che ha distrutto un’intera famiglia. Lascia anche una sorella, Sofia, straziata dal dolore. Secondo quanto riferito dal sito Novara Today, i ...