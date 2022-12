Iran | costretto ad atterrare un volo da Teheran a Dubai con a bordo la famiglia dell’ex calciatore Daei

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nella giornata di ieri, 26 dicembre 2022, le autoritàiane hanno ordinato ad undella Mahan Air, il W563 da, disull’isola di Kish: ac’erano la moglie e il figlioe allenatore Ali, oggetto di minacce dopo aver espresso il suo appoggio alle proteste in corso da 100 giorni. A riportare la notizia è stato il giornalista di Bbc Monitoring Kian Sharifi. La notizia è ripresa anche dal sitoInternational, per il quale alla donna e al bambino è così stato impedito di lasciare l’. “ha detto che i suoi familiari non sono stati arrestati. Lui non era a”, ha scritto ancora Sharifi. “Non comprendo ...

la Repubblica

