I corsi antincendio si possono prenotare online?

(Di martedì 27 dicembre 2022)obbligatori: quali sono? La sicurezza sul lavoro è molto importante, e per questo motivo, fra i doveri del datore di lavoro, vi è anche quello di formare adeguatamente i lavoratori, conad hoc specifici per ogni tipo di impresa che li formino a come prevenire i rischi di incidenti sul lavoro. Il testo di riferimento è il D. lgs. 81/2008, ovvero Testo Unico per la sicurezza, che all’art. 46 comma 2 specifica che nei luoghi di lavoro con rischio incendio, vanno adottate delle misure idonee per la prevenzione e la tutela dei lavoratori. Il D. lgs. 106/09 prevede invece la formazione in azienda di un addetto alle misure. Iobbligatori sono quindi assai utili in quanto contribuiscono a formare i lavoratori rispetto ai rischi che ...