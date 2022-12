GF Vip 7 | l’ex di Antonella Fiordelisi muove accuse molto gravi al padre di lei

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Se ildi, Stefano, noto avvocato di Salerno, continua a esserepresente sui social per difendere sua figlia (che si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 7) e spesso e volentieri allude a una forma di bullismo nei confronti della ragazza, accusando gli altri concorrenti di andarle continuamente contro per principio,di, Gianluca Benincasa, ha deciso di intervenire con parole davvero dure nei confronti dell’uomo. GF Vip 2022,dicontro il “suocero” “Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti” ha dichiarato Gianluca Benincasa in ...