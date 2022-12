Andrea Agnelli | «Convinto di aver operato bene»

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nella sala stampa dell'Allianz Stadium è iniziata l'ultima assemblea degli azionisti della Juventus presieduta da. Il presidente della Juve si è dimesso insieme a tutto il Cda travolto dall'inchiesta Prisma sulle plusvalenze e presunte irregolarità nei bilanci. «Io, personalmente, sono fermamentedie che i rilievi non sono giustificati, la nostra società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club, per questa ragione, per spirito di servizio e attaccamento ai colori, ho deciso di fare un passo indietro anche per evitare che in futuro alcune mie prese di posizione potessero passare come scelte personali. La Juventus quindi viene prima di tutto e di tutto, fino alla fine».