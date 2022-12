In Happy Casa Brindisi – Givova Scafati lunedì alle 19.30 Francesco Vitucci affronta il proprio passato

quotidianodipuglia.it

Santo Stefano su parquet del PalaPentassuglia per laBrindisi. Questa sera alle ore 19:30 laBrindisi affronta Scafati per riscattare l'ultima opaca prestazione a Treviso e per consolidare la propria identità, oltre che la ...... si alza il sipario su Brindisi - Scafati 26/12/2022 - 06:00 Redazione Sport 0 17 È tutto pronto al PalaPentassuglia per la sfida di Santo Stefano traBrindisi e Givova Scafati, valida per ... Happy Casa Brindisi, stasera contro Scafati in palio punti pesanti per la Final Eight di Coppa Italia. Palla a «Ci siamo già affrontati in preseason, è una partita che sentiamo e vogliamo fare nostra. La affronteremo davanti al nostro pubblico, sarà un match da vincere per ..."Colpo di scena! Sono negativa! Ho fatto il tampone e adesso corro in studio a vado a registrare''. Lo rivela all'Adnkronos Mara Venier… Leggi ...