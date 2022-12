Foggia | tragedia a Natale | un bambino di 8 anni muore in un incidente stradale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Undi 8, di origine albanese, è morto il giorno diin unavvenuto nei pressi di Borgo Segezia alla periferia di. Secondo le prime informazioni, a bordo dell’auto che l’ha travolto c’era un donna. Quando è successo lo scontro, il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90, trae Bovino. L’area è caratterizzata dall’assenza di illuminazione e dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna nei dintorni. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il personale medico del 118. Ilè stato così trasportato in ospedale, ma non c’è stato niente da fare: è deceduto poco dopo. Le autorità sono al lavoro nel tentativo di delineare l’esatta dinamica ...

Un bambino di 8 anni è stato investito ed è morto la sera di Natale nei pressi di Borgo Segezia, alla periferia di Foggia. Il ragazzino, di origine albanese, si ...