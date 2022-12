Davide Donadei svela perché è finita con Chiara | “L’ho capito quando…”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Al Grande Fratello Vipi motivi che lo hanno spinto a mettere fine alla sua storia d’amore con, cosa ha detto il gieffinoda pochi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Onestini si è sfogato anche con altri gieffini tra i quali,che a sua volta si è detto convinto che Luca non abbia mai illuso Nikita . Il comportamento dell'ex tronista e di alcuni ...A chiudere la classifica sul forum del Gf, Andrea Maestrelli,e Nicole Murgia Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip . Chi è Davide Donadei, il nuovo concorrente del GF Vip ed ex ... Al Grande Fratello Vip Davide Donadei svela i motivi che lo hanno spinto a mettere fine alla sua storia d'amore con Chiara, cosa ha detto il gieffino.Momento non facile quello che sta vivendo la modella triestina Nikita Pelizon che nei giorni scorsi si è ritrovata a scontrarsi duramente con Luca Onestini il quale ha deciso di chiudere ogni rapporto ...