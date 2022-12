Costamagna travolta dopo la vittoria a Ballando | cosa non si era visto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Luisellarisponde alle polemiche per la sua, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, a “con le Stelle”, venerdì 23 dicembre. Ma vienedalle critiche. La giornalista e volto Rai ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia, scattata durante il dancing show di Rai1, in cui si tappa le orecchie per non ascoltare i giudizi di Selvaggia Lucarelli (il resto della giuria e il pubblico la sosteneva, nda). A corredo, una caption più supponente che ironica: “Ogni riferimento a fatti o persone è assolutamente casuale”. Con chi ce l'ha? Sicuramente con Lucarelli, ma anche con Alessandro Egger, il cui volto esterrefatto al momento della immeritata sconfitta ha fatto il giro del web. Due giorni fa, infatti, l'attore ha scritto sui social: “Una delle frasi cliché ma anche tanto ...