Smalling Inter | opzione concreta?

(Di domenica 25 dicembre 2022) Calciomercato, in caso di cessione di Skriniar al PSG i nerazzurri potrebbero indirizzare il loroesse suÉ un’operazione di cui si sta parlando sempre di più in questi giorni e che dopo le festività natalizie potrebbe avere una fase di avanzamento. L’idea dell’è di rivolgersi alla Roma qualora non si trovasse l’accordo definitivo con Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha manifestato l’idea di volere rimanere a Milano, ma la firma nero su bianco ancora non c’è e le sirene del Psg potrebbero aumentare d’intensità. Chrisè in scadenza di contratto. Per questo un’idea potrebbe essere quella di proporgli un contratto: sarebbe una scelta di lusso, tenendo conto del rendimento dell’inglese, per supplire a un’eventuale emergenza, che peraltro porterebbe non pochi ...

fcinter1908

Si intensificano, invece, i contatti perche è corteggiato dae Juve e ha il contratto in scadenza a giugno. L'offerta è un biennale alle stesse cifre, l'inglese riflette. Pronti ...CHRIS- La Roma non ha brillato, lui sì: dominante in difesa, pochi errori e tante ... E' una delle più grandi conferme in casa, piede educatissimo e capacità di lettura di gioco. ... Smalling, non solo Inter e Juve: quanti estimatori. Ecco la sua priorità sul futuro Calciomercato Roma, un difensore per Mou Il ds della Roma, Tiago Pinto, deve sistemare diverse situazioni in casa giallorossa, partendo dal mercato fino ad arrivare ai rinnovi. La più importante sembr ...Smalling potrebbe fare lo stesso percorso già compiuto da Dzeko e Mkhitaryan. Esame superato alla grande da Mkhitaryan, che ha chiuso il 2022 con l’Inter siglando due gol e un assist in 18 partite com ...