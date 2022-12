Sanremo 2023 | Madame indagata per il Green pass falso | cosa rischia ora?

Leggi su open.online

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il nome diha fatto capolino nell’inchiesta sui falsi certificati di vaccino della procura di Vicenza. Si indaga perché la cantante vicentina risulta nella lista degli assistiti della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, per la quale si ipotizza il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. Ci vorrà ancdel tempo per fare chiarezza sulla vicenda, ma al Festival dimanca poco. Tra il 7 e l’11 febbraioè attesa sul palco dell’Ariston per sfidare gli altri artisti in gara con il suo brano Il bene e il male, anch’esso al centro di polemiche pochi giorni fa per via del cambio di nome all’ultimo minuto. La canzone, infatti, in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puttana.è sotto ...