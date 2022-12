La gara che gli olandesi aspettano da 25 anni

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Da sedici, il signor Wiebe Wieling convoca i suoi uomini, tira fuori giacche a vento, termometri, martelli e piccozze e mobilita le autorità di un’intera regione dei Paesi Bassi, la Frisia, per organizzare unadi pattinaggio sul ghiaccio che però, alla fine, non si corre mai. Wieling potrebbe diventare il secondo organizzatore di questa– vecchia ormai più di cent’– a non dare mai il via, come accadde tra il 1969 e il 1984 a Jan Kuperus. Quando Kuperus lasciò, l’anno dopo si tornò magicamente a correre per duedi fila, eppure non era stata colpa sua, era colpa del freddo, che in quel periodo non era stato abbastanza. Wieling, come Kuperus e altri prima di lui, è il presidente del Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, ovvero dell’Associazione reale delle undici ...