Ischia | vigilia di paura a Lacco Ameno | evacuate 27 persone dopo il crollo di un masso

(Di domenica 25 dicembre 2022) Continuano a piovere massi nell’isola di. Verso le 21 delladi Natale, un grosso blocco di pietra, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada a. Il macigno ha danneggiato un motorino parcheggiato in strada e ha spinto il comune a evacuare 27. La caduta dela pochi metri dal centro ha preoccupato i residenti, a meno di un mese dalla frana che ha travolto Casamicciola, uccidendo 12. A seguito di un sopralluogo, il comune ha emesso una ordinanza di sgombero per 9 famiglie che abitano sotto il costone. Venticinquesono state costrette a lasciare le proprie case e a recarsi agli alberghi in cui già risiedono gli sfollati della frana. Per altre due ...

TeleIschia

A poche settimane dalla terribile alluvione e relativa frana che ha devastato l'isola,torna a tremare, per di più in un giorno delicato come ladi Natale: nelle scorse ore in località Montevico, un enorme masso si è staccato da un costone di roccia della montagna ed è ...Ladegli sfollati Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza frana di, era stato in visita nella serata del 23 in tutti gli alberghi che ospitano gli sfollati di Casamicciola non ... ISCHIA. VIGILIA DI NATALE, BRUNCH CON RISSA TRA I TAVOLINI ... Continuano a piovere massi nell’isola di Ischia. Verso le 21 della vigilia di Natale, un grosso blocco di pietra, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada ...Nuova strage scampata per un miracolo sull'isola d'Ischia. Poteva essere una Vigilia di Natale insanguinata, quella che di ieri sera, quando intorno alle 21, con le famiglie ...