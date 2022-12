Forzano porta e danno fuoco all’appartamento | paura nel napoletano

(Di domenica 25 dicembre 2022) Hanno forzato ladi un’abitazione e appiccato un incendio. È accaduto a Crispano nel rione IACP dove si sono vissuti veri e propri attimi di terrore. Appiccano incendio in un appartamento a Crispano All’interno dell’appartamento non c’era nessuno. I residenti erano fuori per la vigilia di Natale. L’appartamento ha subito gravi danni. Fortunatamente non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Crispano sono intervenuti nel rione Iacp dove era stata forzata ladi un'abitazione e lì appiccato un incendio. I residenti erano fortunatamente fuori casa per il cenone della vigilia di Natale, e non si sono registrati feriti L'appartamento ha subito gravi ...