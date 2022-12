(Di domenica 25 dicembre 2022) A Lacco Ameno, sull'isola di, verso le 21 di ieri un grosso, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da unroccioso finendo in strada all'inizio di via Montevico, a pochi ...

Agenzia ANSA

A Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, verso le 21 di ieri un grosso, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada all'inizio di via Montevico, a pochi metri di distanza dal centro di Lacco Ameno, danneggiando uno scooter ...Poco dopo le 19 di ieri il comitato 'Terre di Grimaldi' ha segnalato la caduta del: "Chi è intervenuto " scrive il comitato - anzichè rimuoverlo tempestivamente, ha preferito limitarsi a ... Cade un masso da costone a Ischia, evacuate 27 persone Tragedia sfiorata ieri sera, sgomberate 27 persone: l’episodio conferma, a un mese dalla frana di Casamicciola, la fragilità dei costoni ...A Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, verso le 21 di ieri un grosso masso, del peso di alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada all'inizio di via Montevico, a pochi met ...