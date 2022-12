1914 | la tregua di Natale | quando il calcio fermò la guerra

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 dicembre 2022) La storia delladiil 24 e 25 dicembre deli soldati inglesi, francesi e tedeschi fermarono laO holy night, Silent night, all is calm, all is bright. Le prime strofe della versione inglese di Astro del Ciel rendono l’idea di cos’era quella notte del 24 dicembresul fronte occidentale, una linea di migliaia di chilometri che tagliava il Belgio e la parte nordorientale della Francia. Dall’estate delsoldati tedeschi da una parte e francesi e inglesi dall’altra, combattono ormai da mesi, per avanzare di poche centinaia di metri ad ogni offensiva. Il conflitto durerà ancora fino all’inverno del 1918, ma quella sera del 24 dicembre non lo sa ancora nessuno. La notte è silenziosa, tutto è calmo e luminoso. La ...