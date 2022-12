Noi e la frastornante realtà davanti ai momenti abissali

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 dicembre 2022) È Natale, tempo di nascere. Almeno questo sarebbe il senso della festa fin dall’inizio del suo racconto che unisce i due testi che formano il libro di tutti i libri, dalla genesi all’apocalisse, principio e fine di ogni storia. La festa appare ogni anno più paradossale, con la fede che evapora e l’ombra dell’inverno demografico che si allunga su buona parte dell’occidente. Il Natale è una festa in uscita, la festa del lasciare andare la vita nascente, dell’aprirsi al mondo con la sua carica di perturbante speranza. La Pasqua è invece la festa della resurrezione, e prima della passione. E’ una festa che ha al centro il momento di “Mangiare Dio” come recita il titolo di una storia dell’eucarestia di Matteo Al Kalak che si apre con l’episodio dell’aereo caduto sulle Ande in cui una squadra di giovani sportivi cattolici, per sopravvivere, si cibarono dei compagni morti nello schianto. ...