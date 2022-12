Natale | Confesercenti | 7 milioni di italiani a caccia degli ultimi doni

(Di sabato 24 dicembre 2022) ROMA – Regali dial fotofinish. Saranno 7gliche oggi andranno ada mettere sotto l’albero stasera, un gruppo di ritardatari più ampio del solito, che approfitterà della coincidenza della Vigilia con il sabato per terminare gli acquisti natalizi. È quanto emerge da un sondaggio condotto dacon Ipsos sui consumatori. Complessivamente per i regali disi spenderanno in tutto in media 197 euro a persona, un budget minore di 39 euro rispetto a quello allocato lo scorso anno. Un calo tutto sommato contenuto e purtroppo comunque atteso, visto il boom di inflazione e bollette, che frenano gli acquisti di una larga parte della popolazione: quasi la ...

Agenzia ANSA

'Un plauso anche ache con 'Spesa Solidale Plus Book' dà la possibilità a chi è più ... Cogliamo quindi l'occasione per fare i nostri più sinceri auguri di un felicee di un sereno ...E' quanto emerge da un sondaggio condotto dacon Ipsos sui consumatori italiani. Complessivamente, per i regali disi spenderanno in tutto in media 197 euro a persona, un budget ... Natale:Confesercenti,sprint finale acquisti per 58% italiani è corsa ai fornelli, 2,8 ore in cucina. Vince menu tradizione regionale.Regali utili e in famiglia per una spesa media di 197 euro a persona ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...