Morto Vittorio Adorni | addio al campione di ciclismo degli anni ' 60

(Di sabato 24 dicembre 2022) È, uno dei grandi campioni di'60, vincitore del Giro d'Italia 1965 edel Mondo a Imola nel 1968. Ne dà notizia Norma Gimondi postando sulla sua pagina Facebook la foto del padre Felice insieme al collega e amico ai tempi in cui correvano insieme. «Ciao, salutami papà Rip - scrive - sentite condoglianze alla famiglia, vi siamo vicine».

Adnkronos

Lutto nel ciclismo : èa 85 anni l'ex campione del mondoAdorni . Professionista dal 1961 al 1970, vinse il Giro d'Italia 1965, ed era il più anziano vincitore della corsa rosa. Ne dà notizia la figlia di ...Adorni, ex ciclista italiano che raggiunse l'apice della fama negli anni Sessanta: aveva 85 anni. Adorni nacque nel 1937 a San Lazzaro Parmense (che oggi è un quartiere di Parma). Fu ... E' morto Vittorio Adorni, vinse Giro d'Italia e Mondiale È morto Vittorio Adorni, uno dei grandi campioni di ciclismo degli anni '60, vincitore del Giro d'Italia 1965 e Campione del Mondo ...