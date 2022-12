Montemesola risplende E tutto è iniziato da qui… dai ragazzi “di San Michele”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non credo di poter mai dimenticare la gente che ha affollatonelle giornate del 3 e 4 settembre scorsi. Così come non dimenticherò mai gli occhi lucidi di, Giovanni, Vito, Massimo e tutti gli altridel comitato festa. Forse nessuno di noi dimenticherà mai. Quello che sta per concludersi è stato sicuramente un anno particolarmente intenso ed emozionante per la Confraternita di SanArcangelo di. È tempo di bilanci, anche perché l’amministrazione reggente con il Priore Vincenzo Saracino, si avvia alla conclusione del suo percorso. A gennaio, infatti, confratelli e consorelle saranno chiamati ad eleggere il nuovo consiglio di amministrazione. Sono stati anni intensi e di particolare impegno, all’insegna dell’innovazione. Sono stati i giovani del ...