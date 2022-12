Manovra | via libera all' alba tra accuse e polemiche Dopo Natale tocca al Senato

Il Fatto Quotidiano

- La Camera approva la prima legge di Bilancio del governo Meloni con 197 voti e favore e 129 contrari, al termine di una maratona notturna con momenti di tensione. Proteste delle opposizioni per due ...Per il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte , il governo ha dimostrato 'improvvisazione' nello scrivere il provvedimento 'più volte per interi pezzi', partorendo alla fine 'unache è ... Manovra, via libera della Camera con 197 sì e 129 no. Ora il testo passa al Senato Il via libera della Camera con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti. Ora la manovra passa al Senato, che la esaminerà dal 27 dicembre.Con un ordine del giorno, il Carroccio impegna il governo a ridurre il livello di protezione normativa del lupo. Non più specie “protetta prioritaria” ma ...