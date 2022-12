Libia | l’appello della Farnesina | «Il Paese merita elezioni libere e un governo unificato»

(Di sabato 24 dicembre 2022) È passato precisamente un anno da quando insi sarebbero dovute tenere lepresidenziali. E oggi, 24 dicembre, nel giorno dell’Indipendenza delnordafricano, lamanda i suoi auguri al vicino al di là del Mediterraneo, chiedendo però di dare presto agli elettori la possibilità di esprimersi nelle urne. «L’Italia si congratula con laper il suo Giorno dell’Indipendenza, pur rilevando con preoccupazione che è passato un anno dal rinvio dellepreviste inper il 24 dicembre 2021», scrive in una nota il ministero degli Esteri. «presidenziali e parlamentari, eque, trasparenti e inclusive il prima possibile in tutto il– prosegue il messaggio – rimangono ...

Open

'Italia si congratula con laper il suo Giorno dell'Indipendenza, pur rilevando con preoccupazione che è passato un anno dal rinvio delle elezioni previste inper il 24 dicembre 2021", ...... e poi verrà assolto in, il 20 marzo 1981, dopo la ... come il democristiano Giulio Andreotti, in, Libano, Somalia, per ... uno sulla lotta al brigantaggio nella Ciociaria di fine '800, e'... Libia, l'appello della Farnesina: «Il Paese merita elezioni libere e un ...