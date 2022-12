Basket | Nba | Milwaukee ko e ottava vittoria di fila per Brooklyn

(Di sabato 24 dicembre 2022) New York, 24 dic. - (Adnkronos) - Importante successo casalingo per i Nets (21-12) che superano 118-100 i Bucks (22-10) e li avvicinano al secondo posto nella Eastern Conference Nba.inper- pareggiata la striscia più lunga da quando la franchigia ha lasciato il New Jersey per trasferirsi al Barclays Center - guidata da un Kevin Durant da 24 punti; leader di un gruppo che distribuisce responsabilità e si gode il quintetto tutto in doppia cifra, un'armonia ritrovata e un Ben Simmons quasi in tripla doppia (12 punti, 11 rimbalzi e 8 assist). Anon basta Giannis Antetokounmpo che segna 26 punti - nessuno nel quarto periodo - con 13 rimbalzi e sette assist.

L'attaccante del Milan , Zlatan Ibrahimovic, era in prima fila al Barclays Center di New York per seguire la sfida di tra Brooklyn Nets e Milwaukee, vinta dai padroni di casa 118 - 100. A fine gara anche Kyrie Irving, stella dei Nets, è andato a salutarlo e si è fermato a chiacchierare con lui, consegnandogli una maglia. Orlando, 24 dic. - (Adnkronos) - Non si ferma più la corsa dei Magic (13-21) che conquistano l'ottava vittoria nelle ultime nove gare, superando 133-113 i San Antonio Spurs (10-22).