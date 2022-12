Traffico Roma del 23-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna raccordo anulare tra la via Laurentinasud e rallentamenti anche sulla carreggiata interna tra l’uscita delle Classe B sulla Salaria proseguendo tra uscite di via Nomentana e la A24-teramo rallentamenti poi in via della Pineta Sacchetti tra Largo Agostino Gemelli alla galleria Giovanni XXIIIrallentato anche sulla via del mare tra via Giuseppe Baretti e via della Pineta Sacchetti ci possiamo alla Balduina in piazza Giovenale dove è segnalato un incidente al momento Ci sono rallentamenti è in pieno svolgimento della manifestazione in piazza Oderico da Pordenone e davanti la regione sono possibili disagi fino alle ore 14 chiusa per lavori in via Arzana siamo in prossimità di via Portuense ...