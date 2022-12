Today.it

Giorgia, le opposizioni meno. Molto meno. I partiti di minoranza, insieme ai soliti giornaloni di sinistra, sono lì pronti a fare le pulci su tutto. Ad inventarsi divisioni e liti ...Insomma, sventato il rischio fuoco amico per Giorgia. Anche se, mentre Giani chiede al sindaco di aprirsi al dialogo ed("Ha vinto l'Italia"), Ferrari promette ancora battaglia in vista ... Se Meloni esulta per il price cap, un bersaglio dipinto sulla schiena - Antonio Polito è persona colta e intelligente. Sicuro più del sottoscritto. Ma che il Corriere si sia intestato questa battaglia in difesa dello smartphone mi pare un'idiozia senza capo né coda. Sec ...Il governo Meloni esulta per l'accordo raggiunto a Bruxelles su un tetto al prezzo del gas, ma il price cap servirà a poco per le bollette, anzi: potrebbe anche peggiorare la situazione. I rischi e le ...