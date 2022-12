Meloni “Non può esserci stabilità in Medio Oriente senza un Iraq forte”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) BAGHDAD () (ITALPRESS) – “Sono davvero molto lieta di essere oggi qui inin quello che rappresenta la mia prima missione bilaterale fuori dall'Europa. L'è un Paese amico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del Governo. L'è una Nazione che ha compiuto importanti passi avanti sul piano della sicurezza e dellapolitica e che dal nostro punto di vista può guardare con ottimismo alla ricostruzione. L'Italia è da sempre in prima linea nel sostenere l'a 360 gradi. Lo facciamo anche nel quadro della Coalizione Anti Daesh: perchè non vi può esseree prosperità inun. ...

