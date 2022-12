Juve | il vice Cuadrado è la priorità | Allegri ha un nome in pole

Tuttosport

Allo Scida, dove in panchina si è seduto ilCinelli, tutto sommato i peloritani ci hanno ...30 Avellino - Pescara ore 20:30 Cerignola - MonterosiStabia - Gelbison Latina - Foggia Taranto - ...- campioni del mondo però parrebbero intenzionati a continuare con Deschamp s; vista sia la ... Quanto può far bene Zizou in questaMolti pensano che le 3 Champions di fila vinte a Madrid ... Inter, caccia al vice-Onana: in pole un ex Juve Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Sinceramente sembra un po’ debole dire che il procuratore federale Chiné non fa bene il suo lavoro, o lo fa in modo incompleto, perché ha chiesto che venga rifatto il processo (sportivo) per la Juvent ...