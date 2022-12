Il bivio dei Popolari Scrive Merlo

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si è riacceso il dibattito politico, culturale ed organizzativo nella cosiddetta area Popolare del nostro Paese. E questo non solo perché recentemente si è organizzato un incontro all’Istituto Sturzo a Roma ma anche perché, e soprattutto, isi trovano ormai a un. Ovvero, o ie i cattolici sociali riescono a ritrovare le ragioni per un rinnovato protagonismo politico e culturale oppure, inesorabilmente ed irreversibilmente, giocheranno un ruolo puramente subalterno e marginale nella cittadella politica italiana. Non si tratta, comunque sia, di ridar vita all’ennesimo partitino insignificante a livello politico ed irrilevante a livello elettorale. Di quelli ne contiamo quasi una cinquantina nati in questi ultimi anni e solo per rispondere alla voglia di andare sotto i riflettori dei rispettivi protagonisti per ...