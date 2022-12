Genoa - Criscito | c' è l' accordo | il difensore torna per dare l' assalto alla A

Calciomercato.com

Primo regalo di mercato per Alberto Gilardino. Questione di giorni, o forse di ore, e poi il ritorno di Domenicoaldiventerà ufficiale. Ma l'intesa fra le parti è stata raggiunta. Proprio così: quando il difensore, nonché capitano del Grifone, se n'era andato con destinazione Toronto, per ...... il capitano in pectore del, Stefano Sturaro , ha toccato molti argomenti. Tra questi anche ...sempre gli stessi' Da giorni di vocifera di un ormai imminente ritorno in rossoblù di Mimmo. ... Genoa, Criscito a un passo dal ritorno | Mercato GENOVA - Mimmo Criscito ha firmato. Contratto di 6 mesi e poi inizierà a lavorare come allenatore nelle giovanili rossoblu. Per Criscito è la quarta volta in rossoblu dove vanta centinaia di presenze.I rossoblù si sono trovati scoperti a sinistra dopo l’infortunio di Pajac: e il ritorno anticipato dell’ex capitano dal Canada, ha reso possibile questo matrimonio-bis ...