Due giovani fidanzati siciliani uccisi nel North Yorkshire | arrestato un 21enne

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sono di una coppia diitaliani i due corpi rinvenuti in un appartamento nella città inglese di Thornaby-on-Tees, nella contea delin Inghilterra. Famiglia e amici non riuscivano a contattare i due ragazzi, originari della Sicilia. Nino Calabrò, che lavorava al Grosvenor Casino di Stockton, aveva 25 anni, mentre la giovane fidanzata, Francesca Di Dio, era di cinque anni più giovane.Gli agenti della Cleveland Police sono al lavoro in un comprensorio di appartamenti a Thornaby Road: la scoperta dei due cadaveri risale alla giornata di mercoledì 21 dicembre, verso le 14.10 locali. Gli uomini della scientifica stanno perquisendo la casa dove soggiornavano i due ragazzi, mentre un cordone di polizia resta attivo nella zona. Calabrò, a quanto scrive ilern Echo, lavorava ...

