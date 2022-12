Ultime Notizie – Incidente oggi sul Gra a Roma | un morto

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sul Gra a, un. Lo scontro che ha coinvolto più veicoli in corrispondenza della galleria Cassia. Chiuso al momento un tratto della carreggiata interna del Grande raccordo anulare al km 12,600 con uscita obbligatoria su via Cassia. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, news. Cnn: attesa la visita di Zelensky alla Casa Bianca I rapporti tra Onestini e Nikita sono tesi: più passa il tempo, più si confrontano, più la loro incompatibilità diventa lampante. Dopo aver fatto una sauna anche con la ragazza, Onestini rimane da sol ...La nuova ondata Covid fa paura. E non solo all'Italia. I casi che si sono registrati nelle ultime ore in Cina hanno messo in allarme anche le autorità statinutensi. E ora scende in campo perfino il ...