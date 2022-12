Twitter | perché censurare i dati dei voli è una pessima idea

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Elon Musk sostiene che iin tempo reale degli aerei rappresentino una pericolosa violazione della privacy, ma in realtà sono una risorsa preziosa per investigatori e cittadini

