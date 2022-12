Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilha sostenuto unadi allenamento, come di consueto, vi proponiamo il report ufficiale del club: Coloro che hanno giocato dall'inizio nell'amichevole col Lille hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in un allenamento con la Primavera disputando una serie di partitine. Sono rientrati tutti i nazionali impegnati al Mondiale. Lozano, Olivera e Anguissa hanno fatto allenamento completo col gruppo. Zielinski e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto lavoro personalizzato. Rrahmani ha svoltocol gruppo. Allenamento personalizzato in palestra per Demme. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato.

