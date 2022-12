Plusvalenze Juve | la Procura Figc fa ricorso per riaprire il processo

La Stampa

...ANSA - sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull'inchiesta. La riapertura dell'indagine riguarda la...La Procura della Federcalcio - apprende l'Ansa - sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull'inchiesta. La riapertura dell'indagine riguarda la Juventus e altre società, ed è stata chiesta sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva La procura della Figc: riapriamo il processo alla Juve e ad altri club per le plusvalenze La procura ha dunque evidentemente rinvenuto nella lettura dei documenti forniti dalla procura di Torino nuovi elementi in grado di riaprire il caso.Secondo quanto appreso dall'Ansa la riapertura dell'inchiesta riguarda anche altre squadre ed è stata chiesta sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva ...