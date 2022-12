(Di giovedì 22 dicembre 2022) Avevano promesso opere compensative per ilma non ci saranno, nonostante siano previste per legge. Simona Bonafè, vice presidente dei deputati Pd e prima firmataria della proposta di modifica alla Manovra 2023, aveva presentato un emendamento che prevedeva interventi che, spiega la deputata, “avrebbero riguardato la messa in sicurezza del porto, la bonifica delle aree industriali presenti, lo sviluppo di impianti di fonti rinnovabili, l’ammodernamento delle infrastrutture viarie, la valorizzazione delle aree archeologiche della zona e la realizzazione di un gasdotto per metanizzare l’Isola d’Elba”. Il Governo aveva promesso opere compensative per ilma non ci saranno Altre misure specifiche prevedevano “l’istituzione di una Zona logistica semplificata (Zlg) per ...

LA NOTIZIA

Sulla manovra Governo e maggioranza non ci stanno capendo. Non erano pronti, non sono ... Si lavora a un fondo con le banche per mettere in campoper i commercianti: il sistema dovrebbe ...Si cercano, intanto, fondi per iper gli esercenti sul Pos, al momento non presenti nel ...da fare, per il momento, su Opzione donna. Salvo novità dell'ultimo momento, dunque, non ... Niente ristori per il rigassificatore di Piombino L'Ue convince il Governo ad eliminare dalla manovra la soglia sotto la quale i commercianti potrebbero rifiutare il pagamento elettronico ...ITALIA - Esce dalla manovra economica la norma che prevede il tetto minimo a 60 euro per gli esercenti che rifiutano di far pagare con il Pos. “L’articolo ...