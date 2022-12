Barcellona | Laporta | “Non voglio cedere Kessié | sarà importante” | News

TUTTO mercato WEB

Da poco più di un anno Xavi siede sulla panchina dele il presidente dei catalani Joanlo incensa, nonostante le due eliminazioni ai gironi di Champions League: "Ha superato le aspettative che riponevamo come club. Volevamo vedere in ...Lo dice il presidente delJoan, alla tv del club azulgrana, in merito ad un ritorno in Catalogna di Lionel Messi, che sembra sempre più vicino ad un rinnovo con i campioni di ... Barcellona, ancora Laporta su Messi: "Il suo cuore è culé e per noi è il migliore di sempre" Laporta, Presidente del Barcellona, blinda Franck Kessié. Ai microfoni di Barca Tv, ha spiegato l’importanza dell’ex giocatore del Milan. Ecco le sue parole: «Non voglio cedere nessuno, siamo contenti ...Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sulla situazione legata al centrocampista ex Milan Kessié Johan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Barça Tv sulla situ ...